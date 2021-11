OEDAŞ "Önce iş güvenliği” diyor

Gerçekleştirdiği projelerle her alanda örnek çalışmalara imza atan OEDAŞ, çalışanlarının iş güvenliği için farklı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), sorumluluk bölgesinde bulunan illerde çalışanlarının iş güvenliği için yeni bir projeye daha imza attı. Çalışanlarının güvenli bir şekilde hizmet sağlayabilmesi için görüntülü teyit sistemini devreye sokan ve eğitimler gerçekleştiren OEDAŞ, bağımsız bir denetim kuruluşundan hizmet alıyor. Bu adımla ikinci bir denetim mekanizması oluşturan ve İSG’de hata payını minimum seviyeye indiren OEDAŞ, paydaşlarının takdirini kazandı.



“Çalışanlarımızın güvenliği birincil önceliğimiz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, ‘‘Her bir çalışanımız için önceliğimiz, güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak. Arkadaşlarımız büyük riskler altında ve çoğu zaman açık havada çalışıyor. Buna bağlı olarak iş güvenliği denetimi için bir proje oluşturarak bağımsız, yetkin bir denetim ekibinden hizmet almaya başladık” dedi.



“Amacımız iş güvenliği konusunda çalışanlarımız için her zaman en iyisine ulaşmak”

Denetim ekibinin tüm görev sahasında çalışmaları yerinde bizzat incelediğini belirten Yalçın, mevcut uygulamaların denetim kuruluşu tarafından değerlendirilerek iş akışında sağlık ve güvenliğe zarar verebilecek olası risklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hizmet alımını hem kendimizi denetlemek hem de çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımak için gerçekleştirdik. Bu sene için bölgemizde bulunan beş ilimizdeki çalışmalarımızı tamamladık ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Amacımız iş güvenliği konusunda çalışanlarımız için her zaman en iyisine ulaşmak. Dağıtım şirketleri içinde bu konuda en kapsamlı çalışmalar yapan ve duyarlı davranan şirketlerden biri olarak işaret edilmekten mutluluk duyuyoruz.’’

