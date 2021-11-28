Farkındalık için oluşturulan şifre: "kadınasiddeteson"

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde kablosuz internet ağlarının şifrelerinin “kadinasiddeteson” yapılması ile farkındalık oluşturan kampanyasına bu yıl da devam etti.

Tepebaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturan kampanyasına bu yıl da devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kablosuz internet bağlantı ağlarının şifreleri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele teması ile değiştirildi. Tepebaşı bölgesinde vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan 5 kafede kullanılan kablosuz internet şifreleri “kadinasiddeteson” yapılırken, şifreyi öğrenen vatandaşlar da uygulamayı takdir ettiklerini belirtti.

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