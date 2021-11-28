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Eskişehirspor´un dosya kapat kampanyası 171 bini geçti; Erkan Zengin 26 bin lira bağışladı

DHA

Eskişehirspor´un dosya kapat kampanyası 171 bini geçti; Erkan Zengin 26 bin lira bağışladı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİRSPOR´un, Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor´dan transfer ettiği Erkan Zengin´in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyada toplanan para 171 bin lirayı geçti. Erkan Zengin de eski kulübüne yardımda bulunarak 26 bin lira bağışladı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Zengin´in bağışını sosyal medyada paylaşarak, "Çoğu Eskişehirliden daha çok Eskişehirsporlu. Allah birini bin etsin, Erkan Zengin" diye yazdı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 yılında Trabzonspor´dan eski oyuncusu Erkan Zengin´i 400 bin Euro´ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro´yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen 24 Kasım´da `www.dosyakapat.com´ isimli internet sitesi kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 171 bin lirayı geçti.
ZENGİN, 26 BİN LİRA BAĞIŞLADI
Eskişehirspor´un eski oyuncularından Erkan Zengin de kulübe 26 bin liralık bağışta bulundu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Zengin´in bağışını sosyal medyada paylaştı. Şimşek, bağışın altına da "Çoğu Eskişehirliden daha çok Eskişehirsporlu. Allah birini bin etsin, Erkan Zengin" diye yazdı.
Erkan Zengin, bağış yapanların isimlerinin yayınlandığı internet sitesindeki listede, en fazla bağış yapan olarak ilk sırada yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-11-28 13:11:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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