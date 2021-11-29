Dağdan kopan kaya parçası trafik akışına engel oldu

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Eskişehir’de dağdan koparak yola düşen büyük kaya parçası, trafiğin aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, EskişehirMihalgazi karayolu, dağdan koparak düşen büyük kaya parçası nedeniyle tek taraflı trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin aldığı gerekli emniyet tedbirlerinin ardından Karayolları ekiplerinin düşen kaya parçasını yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı.

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