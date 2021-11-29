(ÖZEL) Yaban hayatı onun objektifinden kaçamıyor Orman Yüksek Mühendisi ve Yaban Hayatı Araştırmacısı Emir Özay: “Hem dolaylı hem doğrudan gözlemler yapıyorum” “Eskişehir’de vaşak, ayı, kurt gibi önemli yırtıcı türlerimiz var” “Bazen günlerce hiçbir türü göremediğimiz oluyor” “Ülkemizde yaban hayvanları bizleri görünce saldırı yerine kaçmayı tercih ediyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Yaban hayatı onun objektifinden kaçamıyor Orman Yüksek Mühendisi ve Yaban Hayatı Araştırmacısı Emir Özay: “Hem dolaylı hem doğrudan gözlemler yapıyorum” “Eskişehir’de vaşak, ayı, kurt gibi önemli yırtıcı türlerimiz var” “Bazen günlerce hiçbir türü göremediğimiz oluyor” “Ülkemizde yaban hayvanları bizleri görünce saldırı yerine kaçmayı tercih ediyorlar”

İHA

(ÖZEL) Yaban hayatı onun objektifinden kaçamıyor Orman Yüksek Mühendisi ve Yaban Hayatı Araştırmacısı Emir Özay: “Hem dolaylı hem doğrudan gözlemler yapıyorum” “Eskişehir’de vaşak, ayı, kurt gibi önemli yırtıcı türlerimiz var” “Bazen günlerce hiçbir türü göremediğimiz oluyor” “Ülkemizde yaban hayvanları bizleri görünce saldırı yerine kaçmayı tercih ediyorlar”

Orman Yüksek Mühendisi ve Yaban Hayatı Araştırmacısı Emir Özay, şimdiye dek sabırla gerçekleştirdiği gözlemlerde birçok yaban hayvanının fotoğraf ve görüntülerini çektiğini belirterek, “Bazen günlerce hiçbir şey görmüyor, bazen 12 dakika içerisinde farklı farklı türleri görebiliyoruz” dedi.
Eskişehir’de yaşayan Emir Özay, Türkiye’deki yaban hayatını yakından inceliyor. Birçok şehirdeki memeli yaban hayvanlarının yanı sıra, kuşları da incelediğini aktaran Yüksek Orman Mühendisi Özay, bu çalışmalarını özellikle Eskişehir’in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerindeki sulak alanlarda gerçekleştirdiğini söyledi. Yaban hayatını incelemenin yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Özay, bu işin birçok zorluğu olduğunu belirterek, alınabilecek önlemlerden bahsetti.

“Eskişehir’de vaşak, ayı, kurt gibi önemli yırtıcı türlerimiz var”
Uzun yıllardır yaban hayatı sektörünün içinde olduğunu aktaran Özay, Eskişehir’de genellikle memeli yaban hayvanlarıyla çalıştığını aktardı. Kuşlarla ilgili çalışmalar da yürüttüğünü kaydeden Orman Yüksek Mühendisi Özay, Eskişehir’de önemli sulak alanlar olduğunu dile getirerek, “Günümüzde sulak alanlarımız kurumaya başlıyor, buraların kıymetini bilelim, buraları tanıtalım diye son yıllarda yaptığım kuş çalışmalarını Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde gerçekleştiriyorum. Memeli yaban hayvanlarına gelecek olursak, Eskişehir’de daha çok büyük memeliler çalışıyorum. Vaşak, ayı, kurt gibi önemli yırtıcı türlerimiz var burada. Hatta son zamanlarda karacalar, Karadeniz bölgesi tarafından şehrimize gelmeye başladı, bunlar Eskişehir için yeni bir tür. Nesli tükenme tehlikesi altında olan tür bazında Eskişehir’de büyük memelilerin biraz küçüklerinden alacasansar var, çok önemli bir tür aslında. Onun haricinde dünya genelinde yaygın olup, Türkiye’de daha az görülen vaşaklar ile ilgili çalışmalarımı da Eskişehir’de devam ettiriyorum” diye konuştu.

“Oldukça sabır gerektiren bir iş”
Yaban hayatını gözlemleyerek görüntülerken yaşadıkları zorluklardan bahseden Özay, memeli hayvanlarla çalışmanın zor ve çok uğraştırıcı olduğunu ifade etti. Yurtdışında memeli hayvanların insanları görünce kaçmadığını, ancak Türkiye’de bu durumun tam tersi olduğunu aktaran Yaban Hayatı Araştırmacısı Özay, bu türleri görüntüleyebilmek için farklı yöntemler kullandığını dile getirdi. Özay, kullandığı yöntemler hakkında konuşurken, “Hem dolaylı hem doğrudan gözlemler yapıyorum. Doğrudan gözlemlerde gün ağarmadan alana gidip beklemek gerekiyor, kamuflaja girmek gerekiyor. Ancak bu şekilde onları gözlemleyebiliyorum. Onun haricinde foto kapan yöntemini de kullanıyorum. Daha kolay ve alana daha az zarar vererek onları gözlemleyip kayıt altına alıyorum. Oldukça sabır gerektiren bir iş. Kışın ve sonbaharda yapılan gözlemler soğuk hava şartlarında gerçekleştirildiği için daha zor oluyor. 56 saatlik bir bekleyişten sonra ancak hayvanları gözlemleyebiliyorsunuz. Bazen günlerce hiçbir şey görmüyorsunuz, bazen 12 dakika içerisinde farklı farklı türleri görebiliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz sonbaharda hayvanlar kendilerini kışa hazırladığı için daha fazla karşılaşma ve gözlem yapma şansımız oluyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde yaban hayvanları bizleri görünce saldırı yerine kaçmayı tercih ediyorlar”
Geçmişte yaşadığı tecrübeler hakkında konuşan Özay, dağlar ve ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının yaşam alanlarına girmek konusunda tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Hayvanların yuvalarının bulunduğu arazilere girerken alınabilecek önlemlerden de bahseden Özay, “Bir bozayı saldırısına uğramıştım. Kötü bir tecrübeydi, fakat tamamen kabahatli bizdik. Sonuçta onların yuvasına, yaşam alanına giriyoruz. Fakat hayvan birkaç uyarıdan sonra döndü ve gitti. Bugüne kadar birkaç sefer başıma geldi, onun haricinde bir saldırıyla karşılaşmadım. Zaten ülkemizde yaban hayvanları bizleri görünce saldırı yerine kaçıyor, kaçmayı tercih ediyorlar. Zaten araziye girdiğimizde bunu göze alarak girmemiz gerekiyor, çünkü onların yuvası dağlar, ormanlar. Biz bunu göze alarak oraya girmeli ve kendimizce tedbirler almalıyız. Yürürken sesli hareket edebiliriz, yanımızda ayı spreyleri, biber gazları var bunlar satılıyor. Bunlarla kendimizi olası bir saldırıya karşı koruyabiliriz. Sesli yürür ve ıslık veya düdük çalarak ilerlersek, zaten hayvan bizi duyunca kaçacaktır” diye aktardı.

“Çizgili sırtlanları her gün kaybediyoruz”
Bir yaban hayatı araştırmacısı olarak kendisi için özel bir tür olan çizgili sırtlanlara da dikkat çeken Özay, “Çizgili sırtlan ülkemiz için çok önemli, ancak maalesef nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. Çizgili sırtlanları her gün kaybediyoruz. İnsanlar bilmiyorlar, yaban hayatını tanımıyorlar, yaban hayvanlarını tanımıyorlar. Bizler aslında yaban hayvanlarını tanıtmakla görevliyiz. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri tanıtmak zorundayız” diyerek çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağdan kopan kaya parçası trafik akışına engel oldu
YEREL HABERLER Dağdan kopan kaya parçası trafik akışına engel oldu
FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener’den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin zam açıklamasına tepki
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener’den Eskişehir ...
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri ...
Eskişehir’de Gelecek Partisi’nden toplu istifa
YEREL HABERLER Eskişehir’de Gelecek Partisi’nden toplu istifa
Başkan Ataç mimarlık öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç mimarlık öğrencileri ile buluştu
Eskişehir ve çevre iller için “Kuvvetli sağanak yağış” uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre iller için “Kuvvetli sağanak ...
Eskişehirspor´un dosya kapat kampanyası 171 bini geçti; Erkan Zengin 26 bin lira bağışladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor´un dosya kapat kampanyası 171 bini ...
Farkındalık için oluşturulan şifre: "kadınasiddeteson"
YEREL HABERLER Farkındalık için oluşturulan şifre: ...
Yeryüzü Ekoloji Okulu doğa ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulu doğa ile buluşturuyor
OEDAŞ "Önce iş güvenliği” diyor
YEREL HABERLER OEDAŞ "Önce iş güvenliği” diyor
Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
Es-Es’in Trabzonspor dosyası için başlattığı kampanya 170 bin liraya ulaştı
YEREL HABERLER Es-Es’in Trabzonspor dosyası için başlattığı kampanya ...
Okula gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyorlar
YEREL HABERLER Okula gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyorlar
Eskişehir’de 17 kurra hafız için icazet merasimi düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 17 kurra hafız için icazet merasimi ...
Çalışma azmiyle örnek olan 60 yıllık usta çırak yetişmemesinden yakındı Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden 73 yaşındaki köfteci Fahrettin Deviren: “Emekli oldum ama evde oturmayı sevmiyorum. Esnaf böyle olur, oturamaz, sıkılır” “Hiçbir meslekte çırak, kalfa yetişmiyor”
YEREL HABERLER Çalışma azmiyle örnek olan 60 yıllık usta çırak ...
Eskişehir ve çevre illerde lodosun etkili olması bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre illerde lodosun etkili olması ...
Kamyonet, park halindeki 6 otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kamyonet, park halindeki 6 otomobile çarptı
İnler Mağaralarında restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnler Mağaralarında restorasyon çalışmaları devam ...
Yaser Arafat Eskişehir’de anıldı Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub “Recep Tayyip Erdoğan sert bir taş gibi bizimle durmaktadır”
YEREL HABERLER Yaser Arafat Eskişehir’de anıldı Filistin Gençlik ve ...
Eski ustalarının 37 yıllık 'kar notları' hatırasını yaşatıyorlar
YEREL HABERLER Eski ustalarının 37 yıllık 'kar notları' hatırasını ...
Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna ...
Alkollü sürücü 7 araca birden çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü 7 araca birden çarptı
Tepebaşı ile Maritsa kardeş kent olma yolunda
YEREL HABERLER Tepebaşı ile Maritsa kardeş kent olma yolunda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.