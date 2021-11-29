İstifaları il başkanı yalanladı, eski ilçe başkanı doğruladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Mahir Sayın, partiden 72 kişinin istifa ettiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, eski Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş, istifaların doğru olduğunu ifade ederek, “Teşkilat olarak istifa kararı aldık. Edevlet üzerinden istifalarımızı veriyoruz” dedi.

Eskişehir’de Gelecek Partisi'nin eski İlçe Başkanı Kasım Karakaş, partiden kendisiyle birlikte ekibi olduğu 72 kişinin istifa ettiğini açıklamasının ardından İl Başkanı Mahir Sayın açıklama yaptı. Gelecek Partisi'nden eski ilçe Başkanı Kasım Karakaş’ın soyadını taşıyan 8 kişinin istifa ettiğini doğrulayan Sayın, 72 istifanın doğru olmadığını öne sürdü. Sayın ayrıca, Karakaş’ın ıslak imzalı bir istifasının partiye ulaşmadığını da söyledi.



“Ekip olarak istifa kararı aldık”

İstifaların doğru olduğunu savunan Kasım Karakaş ise, “Biz teşkilat olarak 7072 kişi istifa kararı aldık. Edevlet üzerinden istifalarımızı vermeye başladık. Belirttiğimiz sayı bir kaç gün içinde tamamlanacaktır” dedi.

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