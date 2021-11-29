Eskişehir ve çevre iller için kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için kuvvetli tam fırtına ve yağış uyarısı yaptı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’in bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli şekilde eseceği ve hızı saatte 80 kilometreyi bulabilen kuvvetli fırtına beklendiği belirtilirken, zaman zaman hızı saatte 100 kilometreyi bulabilen tam fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde yaşanması beklenen kuvvetli yağış ve tam fırtına sonucunda oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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