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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moloz ve inşaat yığınlarının çirkin görüntüsü

İHA

Moloz ve inşaat yığınlarının çirkin görüntüsü

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde bulunan çevresi yeşil ağaçlarla kaplı boş araziye dökülen moloz ve inşaat atıkları çevre kirliliğine neden olurken, etrafı kaplayan çöpler ise çirkin bir görüntü oluşturuyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya mahallesi Münevver sokak yakınlarında bulunan boş araziye duyarsızca atılan moloz ve inşaat atıkları görenleri endişelendiriyor. Arazinin geniş kısmını kaplayan kıyafet, plastik, cam parçaları ve çeşitli atıklar ise adeta tehlike saçıyor. Genellikle alkol ve madde bağımlıların bu arazide vakit geçirdiğini iddia eden mahalleliler, zaman zaman bazı eşyaların yakındığına da dikkat çekiyor. Arazinin temizliği konusunda uzun zamandır çalışma yapılmadığını vurgulayan vatandaşlar, gereğinin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyor.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda aynı araziye yakın bir alanda bulunan yoğun çöp birikintileri, İHA’nın haberinden sonra temizlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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