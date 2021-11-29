Firari FETÖ üyesi yakalandı

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Eskişehir’de yapılan operasyonda, hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.H.‘nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Firar, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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