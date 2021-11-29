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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 ayda 2 bin 65 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

DHA

10 ayda 2 bin 65 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ekim ayında Türkiye genelinde 228'i ölümlü, 17 bin 971'i yaralanmalı toplam 39 bin 871 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 268 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 537 kişi de yaralandı. Son 10 ayda ise trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 65'e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili verileri paylaştı. Türkiye genelinde 228'i ölümlü, 17 bin 971'i yaralamalı, 21 bin 672'si hasarlı olmak üzere toplam 39 bin 871 kaza meydana geldi. Ekim ayında 26 bin 537 kişi yaralanırken, 268 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 15 bin 28'inde otomobil, 5 bin 194'inde motosiklet, 4 bin 353'ünde ise kamyonet yer aldı. Kazalardan 5 bin 871'i yandan çarpma olarak kayıtlara geçti. Bunu, yoldan çıkma ve devrilme sonucu kazalar takip etti. Son 10 ayda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 65'e yükseldi.
İSTANBUL'DA 2 BİN 148 KAZADA 14 KİŞİ ÖLDÜ
Ekim ayında kazaların en çok meydana geldiği il, İstanbul oldu. 2 bin 148 kazanın yaşandığı kentte 14 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 694 kişi yaralandı. İstanbul'u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Ardahan 9, Bayburt 16 ve Tunceli 17 olarak sıralandı. Yine aynı verilere göre, ekim ayında 22 bin 146'sı 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 554 bin 575 trafik cezası uygulanırken, 123 bin 579 araç ise trafikten menedildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-11-29 12:04:52

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