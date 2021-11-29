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Müteşebbis ve çiftçileri bekliyorlar Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde hayvancılık yatırımları için büyük fırsat İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş "Hayvancılık yapmak isteyen ya da hayvansal ürün işleme tesisi kurmak isteyen tüm müteşebbisleri ve çiftçilerimizi Bakanlık desteklerinden faydalanmak üzere İl Müdürlüğümüze bekliyoruz.”

İHA

Müteşebbis ve çiftçileri bekliyorlar Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde hayvancılık yatırımları için büyük fırsat İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş "Hayvancılık yapmak isteyen ya da hayvansal ürün işleme tesisi kurmak isteyen tüm müteşebbisleri ve çiftçilerimizi Bakanlık desteklerinden faydalanmak üzere İl Müdürlüğümüze bekliyoruz.”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehirli ve Eskişehir dışından Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde hayvancılık yapmak isteyen ya da hayvansal ürün işleme tesisi kurmak isteyen tüm müteşebbisleri ve çiftçileri desteklerden faydalanmak üzere beklediklerini belirtti.
Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Hayvancılık İşletmesi ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından vatandaşa işletme kurma imkanı sağlanıyor. Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nden Hayvancılık İşletmesi kurulumu için imar planı ve tip projesi olan parsellerden yüzde 80 hibe desteğiyle arsa alınabiliyor. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Bakanlık’tan yüzde 50 hibe desteği alarak hayvancılık işletmesi kurma imkanı veriliyor.
Beylikova ilçesi sınırlarında bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesinde, imar planı yapılarak parsellere ayrılmış, 50 baş, 100 baş, 200 baş ve 500 baş tip projeleri bulunan taşınmazları yüzde 80 hibe desteğinden faydalanarak satın alınabiliyor. Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan parsele hayvancılık işletmesi kurulumunda ise Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.

Sağlanan avantajlar
İşletme kuracak olan girişimcilere 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek. 3.maddesi gereği yüzde 80 arsa hibe desteği sağlanıyor. Bu kapsamda OSB içerisinde yer alacak işletmelere canlı hayvan ve karkas et ihracat ve ithalat yetkisi verilerek, OSB içerisinde arsa tahsisi yapılan işletmelere 5 yıl süre ile emlak vergisi muafiyeti, işletmelerde çalışacak personel için 3 yıl süreyle SGK muafiyeti, parsellerin tevhid / ifraz işlemlerinde vergi muafiyeti, 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında işletmeye alınacak makine ve ekipmanda KDV muafiyeti, katı atık vergisi muafiyeti sağlanıyor. Besi Organize Sanayi Bölgesinde yol, elektrik, su, fiber internet gibi tüm altyapı tesisleri mevcuttur. Ayrıca OSB içerisinde yer alan biyogaz tesisi vasıtasıyla işletmelerden çıkan atıkların yerinde değerlendiriliyor.

"Tüm müteşebbisleri ve çiftçileri bekliyoruz”
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “OSB de parsel alan yatırımcı adaylarını tek tek arayıp bakanlığımızın hibe desteklerini anlatıyoruz. Eskişehirli ve Eskişehir dışından Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde hayvancılık yapmak isteyen ya da hayvansal ürün işleme tesisi kurmak isteyen tüm müteşebbisleri ve çiftçilerimizi Bakanlık desteklerinden faydalanmak üzere İl Müdürlüğümüze bekliyoruz.” dedi.

Son başvuru tarihi 21 Ocak 2022
Gümüş, Beylikova ilçesi sınırlarında bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesinde yapılan projenin amaçlarını ise şöyle anlattı;
"Tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine imkan sağlayan sistem oluşturulması, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin kontrollü olarak bertaraf edilmesi, üretim girdi temini ve ürünlerin pazarlanması, işletmelere teknik ve sağlık hizmetlerinin götürülmesi, üretici sanayi ve pazarlayıcı entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, besi işletmelerini et ve et ürünleri üretimi amacıyla bir bölgede toplayarak modern tekniklerle işletmeciliğe teşvik edilmesi ve bütün bunların sonucunda insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen temiz ve hijyenik bir ortamda işletmecilik yaptırılmasıdır. Hayvancılık işletmelerinin kurulumunda sağlanan yüzde 50 hibe desteğinden faydalanmak için son başvuru tarihi 21 Ocak 2022 olup, ayrıntılı bilgi için il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurabilirsiniz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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