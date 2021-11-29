Eskişehir’de şiddetli rüzgâr ağaç devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de şiddetli rüzgâr sebebi ile çevreyolu kenarında bir ağaç devrildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr etkisini hissettirmeye başladı. EskişehirBursa karayolu Şeker köprüsü yakınlarında şiddetli esen rüzgâr nedeniyle bir ağaç devrildi. Trafiği tehlikeye atmaması için ağaç, karayolları görevlilerince güvenli bir yere taşındı. Devrilen ağacın, yük taşımaya uygun bir araçla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.