İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’in tarih, doğa, kültür ve havuzları ile meşhur İnönü ilçesiyle birlikte anılan Yukarı Ilıca Havuz ve Piknik Alanı, İnönü Belediyesi tarafından başlatılan proje ile yeni görünümüne kavuşmak için gün sayıyor. Temel betonları ve istinat duvarları hızla yükselmeye başlayan projeyi yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yaptığı açıklamada, “Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanımızı modern görünümüne kavuşturarak 2022 sezonunda ilçemiz turizmine kazandırmak için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini yer verdi.

Yılın her mevsimi sabit su sıcaklık değeri ile yıllardır emsallerinin önünde yer alan ve turist akınına uğrayan havuzlardaki yenileme projesi 2022 sezonuna yetiştirileceği belirtildi.

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