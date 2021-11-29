Eskişehirspor Kırşehir Belediyespor maçına hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 2.Lig'in 16. hafta mücadelesinde 5 Kasım’da evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde saat 13.00'de başlayan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmalarının yanı sıra, çift kale maçla idmanı tamamladı. Çalışmaların yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.