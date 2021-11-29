Otelin camları park halindeki otomobilin üzerine düştü



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin dış cephe camları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephe camları şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kırılan camların yola saçılması nedeniyle trafik tek şeritten ilerleyebildi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Otomobilin sahibi Halil Doğruöz, "Evde otururken 'pat' diye bir ses geldi. Cam düşmüş. O gürültüye indim aşağıya. Arabamda zarar var. Hem ön cam gitti hem de kaporta. Aracın yanına yaklaşamıyorum. Çalışıp, çalışmadığını bilmiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-11-29 16:04:25



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