‘Duvarın Arkası - Kudüs’te Osmanlı El Yazmaları’ sergisi açıldı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 'Duvarın ArkasıKudüs'te Osmanlı El Yazmaları' isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Duvarın Arkası Kudüs’te Osmanlı El Yazmaları adlı fotoğraf sergisi ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Dr. Hatice Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Sema Çelem ve Sezer Mert Karakuş’un eserlerinden oluşan sergi 3 Aralık 2021 Cuma gününe kadar açık kalacak.

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