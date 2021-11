OEDAŞ’tan 7 gün 24 saat bilgi akışı

Tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek ve ihtiyaç duyulan her anda bilgiye erişimi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden OEDAŞ, tüm iletişim kanallarını aktif olarak kullanıyor.

Tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürürken bilgiye erişimi de kolaylaştıran OEDAŞ, bilgi güncellemesi yapılması halinde abonelerine hizmet aldıkları bölge hakkında SMS bildiriminde bulunuyor. Kullanıcı dostu web sitesini internet kullanım oranı her geçen gün artan mobil telefonlarda da uyumlu kılan OEDAŞ, abonelerine web sitesi sayesinde bağlantı süreçlerinden, gerekli evraklara kadar aradıkları tüm bilgiye detaylı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor. 7 gün 24 saat bilgiye erişimi sağlayan OEDAŞ’ın web sitesi üzerinden en az 48 saat önce planlı çalışmalardan haberdar olunabiliyor. Web sitesi üzerinden aboneler daha önce yazılı olarak başvurdukları evraklarının barkod numarası sayesinde başvurularının hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor. www.osmangaziedas.com.tr adresine giriş yapan tüketiciler, görüş ve önerilerini rahatlıkla paylaşma imkânına sahipken, web sitesine mobil olarak giriş yapan tüketiciler ise ‘ALO 186’ logosuna tıklamaları halinde direk çağrı merkezini arayabiliyor.



OEDAŞ 186 Mobil Uygulaması devrede

OEDAŞ 186 uygulamasını akıllı telefon ve tabletlere uygulama indirmeye yardımcı olan App Store ve Google Play Store üzerinden aboneleri ile buluşturan OEDAŞ, abonelerine günün her saati, evden dahi çıkmadan arıza bildiriminde bulunabilme, planlı çalışmaları harita üzerinden görebilme, arıza kayıtlarını sorgulayıp kontrol kolaylığını sağlamış oldu. Aboneleri OEDAŞ hakkındaki haberlere de uygulama sayesinde diledikleri an ulaşabilme imkanı tanındı.

OEDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ı içine alan ve Türkiye genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5’ini gerçekleştiren dağıtım bölgesinde 3 milyona yakın nüfusa hizmet sunuyor.

