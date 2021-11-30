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Eskişehir’de 100 bindeki vaka sayısı bir önceki haftaya göre azaldı

İHA

Eskişehir’de 100 bindeki vaka sayısı bir önceki haftaya göre azaldı

Eskişehir’de haftalık 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 4,66 azaldı.
Nüfusunun yüzde 83’ü aşılanan Eskişehir’de Covid19 vaka sayısı haftalık tabloda düşüşe geçti. Kentte 100 binde görülen koronavirüs vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 4,66 azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı tabloya göre, 612 Kasım tarihlerinde 100 binde 265,52 korona virüs vakası görülen Eskişehir’de, 1319 Kasım tarihlerinde 100 binde görülen vaka sayısı 253,14 olarak kaydedildi.
Eskişehir, en yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 7'nci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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