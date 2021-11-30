Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor Yağış ve fırtınalı havada ekmek mücadelesi

Eskişehir’de etkili olan şiddetli rüzgâr ve sağanak yağmur nedeniyle herkes sığınacak yer ararken, sırtında arabasıyla sokakları adım adım dolaşan geri dönüşümcüler ekmek mücadelesi veriyor.
Ülkenin batı kesimini etkisi altına alan şiddetli lodos ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kıyı bölgelerde etkili olan fırtına, iç kesimlerde de zaman zaman etkisini gösteriyor. Yağmur ve şiddetli rüzgâra dışarıda yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, geri dönüşümcüler sokaklarda ekmek mücadelesi veriyor. Atık kutuları ve çöplerden geri dönüşüme uygun malzemeleri toplayan emekçiler, hava muhalefetine rağmen sırtlarında arabalarıyla sokakları adım adım geziyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.