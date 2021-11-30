Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri Erden Kıral ile Nur Sürer'e verilecek



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde onur ödülleri usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer'e verilecek.

Eskişehir'de 3-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. Toplantıda İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Aysun Yüksel, Dr. Öğr. üyesi Yaprak İşcibaşı ile Doç.Dr. Serhat Serter, festivalle ilgili bilgiler verdi.

3 Aralık 2021 Cuma günü Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da başlayacak olan ve bu sene İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya ve Türkiye'den kısa ve uzun metrajlı filmlerle izleyiciyi buluşturacak festivalde, açılış filmi Parallel Mothers (2021) başta olmak üzere, Kaçış/Flee (2021), Clara Sola (2021), Özel/The Special (2021) ve Stop-Zemlia (2021) filmlerinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Özdilek AVM Cinetime salonlarında takip edilebilecek.

21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl, Türk sinemasına; Bereketli Topraklar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hakkari'de Bir Mevsim, Mavi Sürgün gibi eşsiz filmler kazandırmış usta yönetmen Erden Kıral ile oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verilecek. Sinemaya Emek ödülleri ise, bu yıl hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par'ın olacak.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-11-30 13:01:53



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