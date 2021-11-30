MHP'li başkanlardan Bozkurt’a ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Eskişehir ilçe başkanları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

MHP Sarıcakaya İlçe Başkanı Gülfer Yıldız, Mihalgazi İlçe Başkanı Abdullah Törenci ve İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret ettiler. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, MHP Sarıcakaya, ilçe başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve ilçe başkanlarının hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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