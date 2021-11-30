Başkan Ataç, Akçasoy’u tebrik etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeniden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı seçilen Nuray Akçasoy’u ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21. Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası göreve yeniden seçilen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy’u ziyaret etti. Başkan Ataç, CHP’li Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte Akçasoy’a görevindeki başarılarının devamını diledi. Eskişehir Kent Konseyi’nin, önemli bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Nuray Hanım görevini başarı ile sürdürüyor. Yeni döneminde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inancımız tam. Kendisi ile uyum içinde ve verimli biçimde çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Akçasoy da Başkan Ataç’a ziyareti ve destekleri için teşekkürlerini iletti.

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