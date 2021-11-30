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Ulu: “Meslek lisemiz sanayimizin ihtiyaçlarını giderecektir” Kaymakam Ulu’dan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

İHA

Ulu: “Meslek lisemiz sanayimizin ihtiyaçlarını giderecektir” Kaymakam Ulu’dan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, “Atölyeleriyle, sınıflarıyla, donanımlı öğretmen ve idari kadrosuyla sanayi ile iç içe olan okulumuz, sanayimizin ihtiyaçlarını giderebilecek özelliklere sahip. Böylesine değerli kalıcı bir eserin ortaya çıkarılmasından dolayı Eskişehir OSB yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.
Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Mehmet Özdoğru ile birlikte, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen Kaymakam Ulu, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemini çektiği ve 2019 yılında 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan okulun, gelinen noktada öğrenci kapasitesinin 763’e ulaştığını söyledi. Okulun kuruluş amaçlarından söz eden Küpeli, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayisinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

“Üreten ekonomiye nitelikli iş gücü yetiştireceğiz”
Üretken ekonomiye değer katan ve aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Modern bir okul inşa edilmiş”
Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ilçe sınırları içerisinde böylesine değerli ve modern bir okulun olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Son derece modern, teknolojik sistemler kullanılarak açılan bu okul, Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. İlçem sınırları içerisinde böylesine değerli bir okulun yer alması beni ziyadesiyle mutlu etti. Atölyeleriyle, sınıflarıyla, donanımlı öğretmen ve idari kadrosuyla sanayi ile iç içe olan okulumuz, sanayimizin ihtiyaçlarını giderebilecek özelliklere sahip. Böylesine değerli kalıcı bir eserin ortaya çıkarılmasından dolayı başta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli olmak üzere yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimiz toplumun düşünen beynidir”
Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Kaymakam Ulu, okul ziyaretlerini ve öğretmenlerle buluşmayı çok önemsediğini aktararak, “Ülke olarak bugün önemli bir noktaya geldiysek, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi haline geldiysek, her yeni doğan günde kendini yenilemeyi başaran, kendini yaptığı işe adayan öğretmenlerimiz sayesindedir. Eğer bugün biz buradaysak bu öğretmenlerimizin çabasıyla olmuştur. Öğretmen aynı zaman bu toplumun düşünen beynidir, hatta beynindekileri halka aktaran ve onların hayatlarına dokunandır. Öğretmenliğin temelinde sevgi yatıyor, her çocuğumuz bizler için çok önemli ve değerli, yeni nesillerimize sevgiyi, sevmeyi, birbirlerine karşı daha hoşgörülü olmayı, insanı değerleri çok daha fazla öğretmeliyiz. Yunus Emre’nin diyarı olan Eskişehir’de ve bu güzel okullarımızda çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalıyız” diye konuştu.

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