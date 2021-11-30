Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Güz Dönemi ara sınavları sona erdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 20202021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları, 2728 Kasım tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yaklaşık olarak 1 milyon 150 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verildi. Bina girişinde üst araması yapan görevlilerin yanı sıra Covid19 pozitif veya temaslı öğrenciler için ayrılan yedek salonlarda görev alacak kişiler için de binalara tulum, siperlik, eldiven, maske gibi koruyucu malzemeler sağlandı. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam etti. Covid19 testi pozitif olan veya teması bulunan öğrenciler, kendilerine tahsis edilmiş ayrı salonlarda sınavlarına girdi.

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