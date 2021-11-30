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Zimmetine 4 milyon 858 bin lira geçiren icra müdür yardımcısına 26 yıl hapis

DHA

Zimmetine 4 milyon 858 bin lira geçiren icra müdür yardımcısına 26 yıl hapis


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´a (38) zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 26 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kılçık'ın paraları aktardığı hesapların sahibi olduğu belirtilen tutuklu sanık Selman Toprak da zimmet suçuna iştirakten 8 yıl hapisle cezalandırıldı.
Eskişehir 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın şubat ayında müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında Erkan Kılçık ve paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan eşinin üzerine olan özel bir sağlık grubu şirketinin başındaki Selman Toprak tutuklanırken, şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin liranın, alacaklı sıfatı olmayan özel sağlık grubu şirketine aktarıldığı tespit edildi. Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kılçık, Selman Toprak ile tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ve Suat E. ile avukatları katıldı. Sanık Erkan Kılçık, paraları zimmetine geçirdiğini itiraf ederek, "Benim kumar alışkanlığım var. Bu kumar alışkanlığı bende anksiyete bozukluğu yaratıyordu. Yaklaşık 5 yıl önce özel bir klinikte kumar alışkanlığım nedeniyle tedavi gördüm. Basit zimmet suçunu işlediğimi kabul ediyorum, pişmanım. Bu zimmet suçunun ortaya çıkmasını engelleyecek herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Belgede sahtecilik suçunu kabul etmiyorum. Benim zimmet suçunu işleyebilmem için belgeyi oluşturmam gerekiyordu. Dolayısıyla zimmet suçunun yasal unsurudur. Yine sisteme veri yerleştirme suçunun da oluşmadığını düşünüyorum. Çünkü sistem üzerinden işlem yaptığımızdan dolayı sisteme mutlaka erişmemiz gerekiyor. Bu da zimmet suçunun unsuru niteliğindedir" dedi.
'ERKAN'IN ARKADAŞLIĞINA İNANDIM'
Diğer tutuklu sanık Selman Toprak ise suç işlemediğini ifade ederek, "Ben sadece Erkan´ın arkadaşlığına inandım, güvendim. Benim onun suç işlediğinden haberim yoktu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.
2 SUÇTAN 25 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu icra müdür yardımcısı Erkan Kılçık´a zincirleme zimmet suçundan 20 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Sanık Kılçık toplamda 26 yıl  3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme Kılçık hakkında `iyi hal´ indirimi de uygulamadı. Sanık Erkan Kılçık´ın zimmetine geçirdiği paraları aktardığı hesapların sahibi olduğu belirtilen tutuklu sanık Selman Toprak´a mahkemece zimmet suçuna iştirakten 8 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ile Suat E.´ye ise zimmet suçuna iştirakten 6´şar yıl 8´er ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Erkan Kılçık ve Selman Toprak´ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-11-30 16:53:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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