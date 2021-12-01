Eskişehir Gökmeydan Spor’dan 'gönül köprüsü'

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü; İstanbul da faaliyet gösteren Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği’nde eğitim gören ‘özel gereksinimli’ öğrencilere çeşitli hediyeler gönderdiler ve gönül köprüsü oldular.

Gökmeydan Spor Taekwondo Antrenörü Elif Çatal, hediyelerin toplanması sırasında yaptığı konuşmasında, "Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübümüz; bugüne kadar yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile, Eskişehir ve Türkiye genelinde her zaman örnek teşkil etmiştir ve farkındalık ortaya koymuştur’’ dedi.

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ise, gönül köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehirli gazeteci yazar Zeynep Bala’nın girişimleriyle başlatılan gönül köprüsü: ‘Sosyal Sorumluluk’ projesi kapsamında Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları; oyuncak, kırtasiye ve giyim eşyalarından oluşan hediye paketleri içerisine birde mektup yazdılar. Eskişehir ile İstanbul arasında gönül köprüsü oluşturdular. Gönderilen hediyeler; 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak etkinlikle, İstanbul Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği’nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklara dağıtılacak. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki; yeterli sevgide engel olmasın. Bir spor kulübü olarak çalışmalarımız sadece spordan ibaret değildir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde aktif olmak için gereken çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

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