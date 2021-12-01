Eskişehir ve çevre illerde hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini, iç kesimlerde don ve pus görüleceğini belirtti.

Yayınlanan günlük hava tahmin raporuna göre Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’in bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 6 ila 9 derece azalması beklenirken, batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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