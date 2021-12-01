Kamu arazisinde evsel atık atarken jandarmaya yakalandı

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Eskişehir’de kamu arazisine evsel atıklarını bırakan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri Seyitgazi’nin Kümbet Mahallesi’nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler devriye esnasında S.G.’nin kamyonet ile getirdiği plastik, kumaş ve ahşap malzemeler bulunan evsel atıklarını Kümbet Mahallesi’nin girişinde bulunan kamu arazisine attığını gördü.

Suçüstü yakalanan S.G. hakkında, yasal atık depolama alanı dışında kamu arazisine evsel atık atması sebebiyle “Kirletme Yasağı” kapsamında tutanak düzenlendi.

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