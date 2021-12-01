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Belçika’da darp edilerek öldürülen Yunus Çalık Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı Oğlunun tabut başında dua ederken döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı Maktulün amcası Ercan Çalık: “Belçika polisi ve hükümeti sağlıklı bilgiler paylaşmadı, kamera görüntüleri verilmedi” “Olay Belçika’da olmasına rağmen Avrupa medyasında neredeyse hiç yer bulmadı” “Yere düştüğü zaman tekmelerle kafasını ezmişler”

İHA

Belçika’da darp edilerek öldürülen Yunus Çalık Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı Oğlunun tabut başında dua ederken döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı Maktulün amcası Ercan Çalık: “Belçika polisi ve hükümeti sağlıklı bilgiler paylaşmadı, kamera görüntüleri verilmedi” “Olay Belçika’da olmasına rağmen Avrupa medyasında neredeyse hiç yer bulmadı” “Yere düştüğü zaman tekmelerle kafasını ezmişler”

Belçika'nın Aalst şehrinde tartışma yaşadığı Romanya uyruklu bir grup tarafından dövülerek öldürülen 36 yaşındaki Afyonkarahisarlı gurbetçi Yunus Çalık, ailesinin yaşadığı Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyü nüfusuna kayıtlı, Belçika doğumlu 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, 19 Kasım Cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada sokakta karşılaştığı Romanya uyruklu 6 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar Çalık’ı darp etti. Başına çok sayıda darbe alan Çalık ağır yaralandı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Çalık, Brüksel'deki bir hastaneye sevk edildi. Çalık, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

Oğlunun dua ederken döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı
Yunus Çalık’ın cenazesi defin işlemleri için Belçika’dan ailesinin yaşadığı Eskişehir’e getirildi. Çalık’ın yakınları Yenidoğan Camii’ndeki cenaze namazı öncesinde musalla taşına koyulan tabutunun başında dua etti. Merhumun annesi Zeliha Çalık, babası Aykut Çalık, eski eşi ve çocukları tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Merhum Yunus Çalık’ın tabutu başında oğlunun dua ederken döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Çalık’ın cenazesi defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı’na götürüldü.

“Belçika polisi ve hükümeti ailesiyle sağlıklı bilgiler paylaşmadı”
Olayın ardından Belçika’da yürütülen soruşturmada yakalanan 6 şüpheliden 3’ünün serbest bırakıldığını ve ailesiyle sağlıklı bilgiler paylaşılmadığını aktaran maktulün amcası Ercan Çalık, “2 gün komada kaldıktan sonra vefat etti. Belçika polisi ve hükümeti ailesiyle çok sağlıklı bilgiler paylaşmadı. Ailesinin bilgi alma hakkı olmasına rağmen kamera görüntüleri verilmedi. Hukuki yoldan haklarımızın alınması söylendi. Davalar başladı ama suçlular yakalanmasına rağmen 3 tanesi soruşturmada tevkif edildi. 3 tanesi serbest bırakıldı. Gerçek şüpheli Romanya’ya kaçmış. Onunla ilgili çok ciddi araştırmaların yapıldığı düşünmüyoruz. Dosyanın yavaş ilerlediğini düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun araştırılması, soruşturulması ve biraz daha hızlı yürütülmesini istiyoruz. Ailesine de kamera görüntülerinin verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“Olay Belçika’da olmasına rağmen Avrupa medyasında neredeyse hiç yer bulmadı”
Avrupa basınında olaya yer verilmediğini dile getiren maktulün amcası Ercan Çalık, “Basın mensupları, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve büyükelçilikten arayanlar, taziye mesajları gönderenler oldu. Olay Belçika’da olmasına rağmen Avrupa medyasında neredeyse hiç yer bulmadı. Yerel medyalarda bile çok anlatılmadı. Buna karşın Türk medyası bu konuyla ilgili sağlıklı bilgilere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ediyoruz. Yunus Çalık benim yeğenimdi. Çok temiz, herkese yardıma koşan ve herkesle ilgilenen bir insandı” ifadelerini kullandı.

“Yere düştüğü zaman tekmelerle kafasını ezmişler”
Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayı anlatan Ercan Çalık, 6 kişilik grubun Yunus Çalık’ı aralarına alıp darp ettiklerini belirterek, “Kalabalık bir grup Yunus’a sataşıyor. O da tepki gösterip kaçmıyor. Bir anda aralarına alıp saldırıyorlar. Sonrasında yere düştüğü zaman tekmelerle kafasını eziyorlar. Görgü tanıklarının anlattığı kadarıyla biliyoruz. Çocukları gelip yoğun bakımda gördü. Yoğun bakım ünitesi kapatıldıktan 5 dakika sonra da vefat etti” dedi.

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