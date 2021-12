Çiğ sütün litre fiyatına gelen yüzde 46,8’lik zam ile sevinen üretici, “Verilen bu fiyat çok güzel, önceden giderlerimizi karşılamıyordu. En azından artık para kazanıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46,8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkarmıştı. Bu durum süt üreticilerini sevindirdi. Artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan üreticiler, bu artışın giderlerini karşılamak için yeterli olduğunu söyledi. Yem satıcılarının da bu durumdan faydalanmaya çalıştığını belirten üreticiler, fiyatların sabit kalmasının sürdürülebilirlik için iyi olacağını vurguladı.



“Yaklaşık 3 aydır zarar ediyorduk”

Eskişehirli süt üreticisi Mehmet Ali Törü, 15 ineği ile bu işi yaptığını, fiyat artışından önce süt piyasasının çok kötü bir durumda olduğunu ifade etti. Verilen yeni fiyatın iyi olduğunu dile getiren üretici Törü, “Buna istinaden yemcilerimiz de anında harekete geçti. Şu an süte verilen fiyat ile yem fiyatları sabit olarak kalırsa sürdürülebilirlik açısından üretici için çok iyi olacak. Devletimizin verdiği fiyat çok güzel. En azından artık para kazanıyoruz. Daha önceden giderlerimizi karşılamıyordu. Sadece aldığım yemi karşılayabiliyordum. Kendi silaj, saman ve küspelerimin maliyeti cebimden gidiyordu. Yaklaşık 3 aydır zarar ediyorduk. Ayda 10 lira harcayıp 7 lira kazanıyorduk” dedi.



“Ayakta durabilmemiz için bu fiyatın verilmesi gerekiyordu”

Çevresindeki kişilerin bu işi bırakmasını söylediğini, pes eden çok fazla üretici olduğunu belirten Törü, “Süt fiyatları giderleri karşılamadığı için sadece bizim mahallede son 1 yılda en az 100 tane inek kesildi. Biz kendi yemimizi karşılayabildiğimiz için ayakta kaldık. Bu günler için çok iyi bir fiyat oldu. Devlet yetkililerine çok teşekkür ederiz. Süt fiyatının 4 lira 70 kuruş olarak açıklanmasının ardından yemin çuvalına 25 lira zam yaptılar. En azından yetkililer süt fiyatının artmasıyla birlikte hemen zam gelen yem için araştırma yapabilirler. Şu an devletimizin belirlediği taban fiyat üretime devam edebilmemiz için iyi oldu. Bugün üreticiden 4 lira 70 kuruşa alınan süt markette 10 lira olacak. Tabi ki tüketiciyi etkileyecek, fakat bizim ayakta durabilmemiz için bu fiyatın verilmesi gerekiyordu” diye konuştu.



“Üretmek ve üretime devam etmek istiyoruz”

Çiğ süt fiyatındaki artışın üretici adına sevindirici bir haber olduğunu kaydeden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bu fiyatın kayıpları olan üreticiler için bir toparlanma fırsatı doğurduğunu vurguladı. Bu zammın üreticiyi kurtarma amaçlı olduğunu ve yem ticareti ile uğraşanların bundan faydalanmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Buluşan, şöyle devam etti:



“Yem ticareti yapanlar süte gelen zamma gözünü dikmesin”

“Ülkemizde süt ineğinin kesilmesi kadar acı bir şey yok. Bunun önüne geçilmiş olacak. Yüzde 46 gibi bir rakam üreticimiz açısından geçmiş 6 ay içindeki kayıplarını toparlama fırsatı oldu. Bu nedenle şu an verilen 4 lira 70 kuruş üreticimiz için iyi oldu. Daha önceki 3 lira 20 kuruş ile arasında olan fark, yem çuvalındaki zammı karşılıyor. Yemin çuvalı 120150 lirayken, 200 liralara yükseldi. Süte gelen zam üreticimizi aynı zamanda tedirgin de etti. Çünkü devletimiz ne zaman destek verse hemen arkasından maliyetlerimize zam geliyor. Ürettiğimiz ürünle tüketici arasındaki fiyat farkı herkes için ibret olmalı. Kasım ayındaki fiyatlarda üretici ile tüketici arasında 9 misli fark var. Biz eskiden 4 ile 5’ten bahsediyorduk. Şimdilerde 9’a çıktı. Süte yapılan zam üreticimizi kurtarma amaçlıdır. Üretimi devam ettirme zihniyetindedir. Bunu fırsat bilip yem ticareti yapanlar süte gelen zamma gözünü dikmesin. Üretmek ve üretime devam etmek istiyoruz. Verilen zam çok güzel ama birileri gelip hortumlamaya çalışmasın.”

