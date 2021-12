AK Parti’den ‘CHP’li belediyeler URAYSİM’i engellemeye çalışıyor’ iddiası AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan: “URAYSİM Eskişehir’i hızla değiştirecek, 3 bin kişilik istihdam ve yan sanayi yatırımları sağlayacak” “CHP, milletin lehine olan her şeye karşı olmaya devam etmektedir”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi’nin (URAYSİM) hayata geçmesiyle birlikte Eskişehir’in hızla değişeceğini vurgulayarak, CHP’li belediyelerin projeyi iptal ettirme çabaları olduğunu iddia etti.

Başkan Çalışkan, açıklamasında, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2012 yılında onaylanan ve Proje Yürütücülüğünü Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin yaptığı URAYSİM için çalışmaların devam ettiğini belirtti. URAYSİM Projesinin, Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda, Eskişehir Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TCDD ve TÜRASAŞ’ın iş birliğinde, çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çalışkan, ”URAYSİM tamamlandığında Türkiye, Avrupa’da saatte 400 kilometre hızda seyreden, Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği, 52,93 kilometre uzunluğunda test yoluna sahip, ilk ülke olacaktır. Bunun yanı sıra bu proje, saatte 180 kilometre hıza kadar çıkabilen konvansiyonel dizel ve elektrikli lokomotiflerin test edileceği, 23 kilometre uzunluğunda test yolu ve saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabilen metro araçları ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan tramvay araçları testlerinin yapılabileceği, 8 kilometre ve 3,2 kilometre uzunluğundaki test yollarına sahip olarak, bu alanda önemli bir ilki gerçekleştirecektir” dedi.



“CHP’li belediyeler milletin lehine olan her şeye karşı”

CHP’li belediyelerin projeyi iptal etme çabaları olduğunu iddia eden Çalışkan, bunun yersiz bir girişim olduğunu kaydederek, “CHP’li belediyelerin projeyi iptal ettirebilme çabaları beyhudedir. CHP her zamanki gibi milletin lehine olan her şeye karşı olmaya devam etmektedir. Millete hizmet yolunda çabalarımız durmaksızın devam edecektir” ifadelerini kullandı.



“Yaklaşık 3 bin kişilik istihdam ve yan sanayi yatırımları sağlayacak”

Projenin Eskişehir’e ciddi katkılar sağlayacağına değinen Başkan Çalışkan, şöyle devam etti:

“Yakın dönemde bu bölge ile ilgili, İstanbul merkezli uluslararası firmalar tarafından ciddi boyutlarda yatırımlar başlayacaktır. Bu yatırımlar da Eskişehir’imize yaklaşık 3 bin kişi civarında ilave istihdam ve yan sanayi yatırımı sağlayacaktır.”

