Kadınların çalışması Tepebaşı'nda değer buldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği yönetimi, kadınlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği Başkanı İlknur Kahvecioğlu ve dernek yönetimi Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kahvecioğlu dernek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Tepebaşı Belediyesi’nin kadın emeğine destek olan projeleri nedeniyle de teşekkür etti. Başkan Ataç da Hanımeli Sokağı’nda Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği ile birlikte birçok kadın sivil toplum örgütünün yer aldığını, kadın emeğinin çok değerli olduğunu ifade etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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