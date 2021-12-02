Başkan Küpeli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Eskişehir OSB olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını aktaran Başkan Küpeli, mesajında “Ülkemizde engellilerimizin oranı ne yazık ki bir hayli yüksek. Öte yandan bugün 20 yaşın üzerindeki engelli kardeşlerimizin gideceği bir yer yok. Bu kardeşlerimiz aylarca anneleriyle, babalarıyla birlikte evde vakit geçiriyorlar. Tabi ki bu durumun ailelere birçok zorluklar yaşatırken, bu bireyleri de bir takım sağlık sıkıntılarına sokuyor. Engelli bireylerimizin yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Tepebaşı Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sonucu "Üretene engel yok" sloganıyla bölgemizde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesini açtık. Açtığımız bu merkezde bireylerimizin becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. İyi ki böyle bir iş birliği içerisinde olduk” ifadelerine yer verdi.

“Organize sanayi bölgemiz daha da güçlü”

“Atölyemizde çalışan gençlerimizle birlikte organize sanayi bölgemiz daha da güçlü” diyen Başkan Küpeli engelli bireylerin sağladığı katkı hakkında konuştu. Konuyla alakalı Küpeli, “Biz sanayiciler daha verimli çalışıyoruz. Yaşam sevincimiz arttı, hayata bakış açımız değişti. Çok sayıda gencimizi de çeşitli fabrikalarda istihdam etme şansımız oldu. Engelliler Montaj Atölyesinden 2019 yılından bu yana yararlanan engelli çok sayıdaki bireyimiz çeşitli fabrikalardan istihdam edildi. Her dönem yeni kursiyerler alarak, bu sayıyı sürekli arttırıyoruz. Bölgemizdeki 7 fabrikaya önemli oranda iş yapıldı ve halen 5 fabrika ile çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar ise 6 milyon adetten fazla ürünün montajı yapıldı. Engelli bireylerimiz haftanın 5 günü burada çalışarak üretimimize katkı sunuyorlar. “Üretene engel yok” sloganı ile hareket eden bireylerimiz, azim ve disiplinli çalışma anlayışları ile kendilerini ispatladı. Tepebaşı Belediyemiz ile ne kadar doğru bir iş yaptığımız yakın zamanda almış olduğumuz ödülle kanıtlandı. Engelliler Montaj Atölyesi, 2021 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” dalında ödüle layık görülerek bizleri bir kez daha gururlandırdı” diye belirtti.

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