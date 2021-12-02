Rektör Şenocak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Rektör Şenocak, engelli bireylerin öneminden bahsederken, onların hayatını kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Rektör Şenocak, “Engelli vatandaşlara sağlanan imkânlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafe, tüm dünyada en önemli medeniyet göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması, engellilerin sorunlarının daha iyi anlaşılması ve bunlara çözümler getirilmesi açısından önem taşımaktadır. Engelli olmak çaresizliğe razı olmak ya da toplumsal hayatın dışına çıkmak demek değildir. Bu bakımdan fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre koşullarının olumlu yönde değiştirilmesi, onların yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bu kuşkusuz hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir. Hayatın yadsınamaz bir gerçeği olan engellilik her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabilir. Bu doğrultuda engelli insanlarımıza yönelik empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve her fırsatta onlarla bir araya gelerek yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu unutmamalıyız. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin sorunlarının çözüme kavuştuğu günlere ulaşmak dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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