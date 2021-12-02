Hanımeli Sokağı doludizgin

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 5 yılı aşkın süredir kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ederken haftanın 7 günü 24 stant ile hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016’da hizmete sunulan Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta, haftanın 7 günü 11.0019.00 saatleri arasında farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta yer alan 24 standın tamamı dolu şekilde; örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sokağı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ise, Hanımeli Sokağı’nı çok sevdiklerini ifade ederken, üreten kadınların emeğine sahip çıkmasından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

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