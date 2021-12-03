Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ailelerine yardım eli 157 aileye market kartı, kıyafet ve erzak kolisi gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ailelerine yardım eli 157 aileye market kartı, kıyafet ve erzak kolisi gönderildi

İHA

Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ailelerine yardım eli 157 aileye market kartı, kıyafet ve erzak kolisi gönderildi

Eskişehir’de bir yardımlaşma derneği, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türkmen yetim ailelerine market kartı, erzak kolisi ve kıyafet yardımı yaptı.
Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, her ay Eskişehir’de ortalama 400 ihtiyaç sahibi aileye erzak ve çeşitli yardımlar ulaştırıyor. Yardımlarını sık sık il dışına da yollayan dernek, son olarak Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 157 Türkmen yetim aileye 200’er TL’lik market kartı, erzak kolisi ve kıyafet gönderdi.
Dernek Başkanı Önder Kaya, bir yardımlaşma derneği olarak üstlendikleri misyon gereği Eskişehir’de birçok etkili yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Kaya, “Nereden bir yardım sesi duysak, elimizden geldiğince oraya da ulaşmaya gayret ediyoruz. Nitekim Yayladağı’nda da yaşam mücadelesi veren yetim aileler olduğunu öğrendik. Türkiye’de ilk defa yetimler için derneğimizin geliştirdiği ‘Havakart’ projemiz ile şu an şehrimizdeki 161 yetim aileye aylık yardımlar yapıyoruz. Dernek olarak yetim denince bakış açımız değişiyor. Bu sebeple Yayladağı’ndaki 157 Türkmen yetim aileye de 200’er TL’lik market kartı, kıyafet ve erzak kolisi yardımları yaparak onların zor hayatlarına dokunup dualarını almak istedik. Dernek aracımızla Yayladağı’na giderek bu yardımları ulaştırdık. Allah kabul etsin. İsteyen herkes elinden geldiğince dernek resmi hesaplarımıza bağış yaparak yaptığımız bütün yardımlara ortak olup, fakir kalmış, muhtaç düşmüş mazlum insanların ve yetimlerin duasını alabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE arttı
YEREL HABERLER Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE arttı
Rektör Erdal Eskişehir OSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal Eskişehir OSB’yi ziyaret etti
Yaşam Köyü’ne tam not
YEREL HABERLER Yaşam Köyü’ne tam not
Hanımeli Sokağı doludizgin
YEREL HABERLER Hanımeli Sokağı doludizgin
Rektör Şenocak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Başkan Küpeli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Dost Dernekler Platformu’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Dost Dernekler Platformu’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
Kadınların çalışması Tepebaşı'nda değer buldu
YEREL HABERLER Kadınların çalışması Tepebaşı'nda değer buldu
Kış aylarında bisiklet bakımı şart
YEREL HABERLER Kış aylarında bisiklet bakımı şart
Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Şehrimizde ihracat 1 milyar dolar eşiğini geçerek 1,05 milyar dolar oldu”
YEREL HABERLER Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı Eskişehir Sanayi ...
AK Parti’den ‘CHP’li belediyeler URAYSİM’i engellemeye çalışıyor’ iddiası AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan: “URAYSİM Eskişehir’i hızla değiştirecek, 3 bin kişilik istihdam ve yan sanayi yatırımları sağlayacak” “CHP, milletin lehine olan her şeye karşı olmaya devam etmektedir”
YEREL HABERLER AK Parti’den ‘CHP’li belediyeler URAYSİM’i ...
Espark ‘Safe Certification’ belgesi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Espark ‘Safe Certification’ belgesi almaya hak ...
Rüzgar devirdi kaldıran olmadı Çocuk parkını çevreleyen bariyerler düzenlenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Rüzgar devirdi kaldıran olmadı Çocuk parkını ...
Emekli idareci kendini organik üretime verdi Önce 100 tavukla başladı, şimdi bin tavuktan günde 750 yumurta alıyor Çocukları ve torunları ile mutlu bir yaşam sürdüren Turgut Günay, “Yaptığınız işten mutlu olursanız sizin için en büyük kazanç budur” "Doğal ve organik ürünler yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Emekli idareci kendini organik üretime verdi Önce 100 ...
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götürüyor Sahnelerde masal anlatıcılığı yapan Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisi Berfin Yılmaz “Türkiye’de son zamanlarda birçok masal anlatıcısı yetişiyor” "Ben masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum" “Masallar hem tarihin, hem de kültürün taşıyıcılığını iyi bir şekilde yapıyor”
YEREL HABERLER Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara ...
Eskişehir´de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de Roma döneminden 21 tarihi eser ele ...
Eskişehir’de 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' voleybol turnuvası
YEREL HABERLER Eskişehir’de 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' ...
(ÖZEL) Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun Birçok üretici ineğini kesmişti, gelen zam ile üretim devam edecek Süt üreticisi Mehmet Ali Törü: “Belirlenen taban fiyat üretime devam edebilmemiz için iyi oldu” “Bu fiyat tüketiciyi etkileyecek, fakat bizim ayakta durabilmemiz için gerekliydi” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Yem ticareti yapanlar süte gelen zamma gözünü dikmesin”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından ...
Satmak için tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Satmak için tarihi eserlere müşteri ararken ...
İngilizce her yerde Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. Ersin Ateş: “Yazma ve konuşma olmadan İngilizce biliyorum denilemez”
YEREL HABERLER İngilizce her yerde Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. ...
Belçika’da darp edilerek öldürülen Yunus Çalık Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı Oğlunun tabut başında dua ederken döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı Maktulün amcası Ercan Çalık: “Belçika polisi ve hükümeti sağlıklı bilgiler paylaşmadı, kamera görüntüleri verilmedi” “Olay Belçika’da olmasına rağmen Avrupa medyasında neredeyse hiç yer bulmadı” “Yere düştüğü zaman tekmelerle kafasını ezmişler”
YEREL HABERLER Belçika’da darp edilerek öldürülen Yunus Çalık ...
Eskişehirli çiftçilere devlet hibe destekleri anlatılıyor Ekonomik ve kırsal altyapı yatırımlarında tutarların yüzde 50'si devletten KKYDP bilgilendirme toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehirli çiftçilere devlet hibe destekleri ...
Jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları unutmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.