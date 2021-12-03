Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

İHA

Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

Eskişehir’de 32 yıllık deri ustası Yılmaz Bozkurt, hakiki deriden yapılan ürünlerin eskisi kadar tercih edilmediğini söyledi.
Eskişehir’de yaşayan 59 yaşındaki Yılmaz Bozkurt, ham deri ticaretiyle uğraşırken arkadaşının yönlendirmesiyle 27 yaşından itibaren deri mont tamiri ve üretimi işine girdiğini söyledi. Mesleğin sezonluk bir iş olduğundan bahseden Bozkurt, ilk yıllarında günde 10 ila 15 mont satışı yaparken, son yıllarda haftada 1 mont satışı yaptığını söyledi. Günümüzde insanların gerçek deri yerine sahte deriden yapılan ürünleri tercih ettiğini söyleyen Yılmaz Bozkurt, “Ben işe girmeden önce ham deri ticaretiyle uğraşıyordum. Çevre köylerden kurban derileri toplayıp satardım. 27 yaşında arkadaşımın yönlendirmesiyle bu işe başladım. Mesleğimin ilk yıllarında insanlar gerçek deriden yapılan montları tercih ediyordu. Bende kendi dükkanımda üretim yaparken yıpranan montları da tamir ediyordum. Ancak son yıllarda insanlar sahte deriden yapılan ürünleri satın almaya başladı.” dedi.
“İnsan bile yırtılıyor”
Sahte derinin tamir edilemediğini için geçici olduklarını söyleyen Bozkurt, gerçek deriden üretilen montların yıllık bakım ve tamir ile uzun yıllar kullanabileceğinden bahsetti. Gerçek deriden üretilen montların, sahtesine göre çok daha kullanışlı olduğunu ekleyen Yılmaz Bozkurt, “Gerçek deri tercih eden insanların, montlarını daha uzun süre kullanmaları için yıllık bakım yaptırmaları lazım. İnsanlar, montlarını bizim gibi ustalara getirerek montlarının daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Boyasını, cilasını yaptırmaları şart. Montu yeniden boyamak için önce tinerle silinmesi gerekir. Gerçek deriyi yıkamak ürüne zarar verir. Tabi bunun yanında dikkatli kullanmaları da gerekiyor. Kullanırken sağ sola taktırıp yırtmadan kullanmalılar. Sonuçta insan bile yırtılıyor. Bu saydıklarım yapılırsa insanlara çok pahalı gelen deri montlar ömürlük kullanılabilir. Ne yazık ki gerçek derinin uzun süre kullanılabilmesine rağmen insanlar fiyat farkından dolayı sahte deri kullanmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalar soğudu vatandaş aktarlara koştu 30 yıllık aktar Sebahattin Küçük: “Doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar”
YEREL HABERLER Havalar soğudu vatandaş aktarlara koştu 30 yıllık ...
Şeker hastaları bu meyvenin peşinde Anavatanı Peru, Türkiye’de de üretiliyor İltihaplara iyi geliyor, cilde canlılık katıyor
YEREL HABERLER Şeker hastaları bu meyvenin peşinde Anavatanı Peru, ...
Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ailelerine yardım eli 157 aileye market kartı, kıyafet ve erzak kolisi gönderildi
YEREL HABERLER Eskişehir’den Yayladağı’ndaki Türkmen yetim ...
Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE arttı
YEREL HABERLER Eskişehir’in yer aldığı bölgede TÜFE arttı
Rektör Erdal Eskişehir OSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal Eskişehir OSB’yi ziyaret etti
Yaşam Köyü’ne tam not
YEREL HABERLER Yaşam Köyü’ne tam not
Hanımeli Sokağı doludizgin
YEREL HABERLER Hanımeli Sokağı doludizgin
Rektör Şenocak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Başkan Küpeli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Dost Dernekler Platformu’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Dost Dernekler Platformu’ndan Başkan Ataç’a ziyaret
Kadınların çalışması Tepebaşı'nda değer buldu
YEREL HABERLER Kadınların çalışması Tepebaşı'nda değer buldu
Kış aylarında bisiklet bakımı şart
YEREL HABERLER Kış aylarında bisiklet bakımı şart
Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Şehrimizde ihracat 1 milyar dolar eşiğini geçerek 1,05 milyar dolar oldu”
YEREL HABERLER Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı Eskişehir Sanayi ...
AK Parti’den ‘CHP’li belediyeler URAYSİM’i engellemeye çalışıyor’ iddiası AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan: “URAYSİM Eskişehir’i hızla değiştirecek, 3 bin kişilik istihdam ve yan sanayi yatırımları sağlayacak” “CHP, milletin lehine olan her şeye karşı olmaya devam etmektedir”
YEREL HABERLER AK Parti’den ‘CHP’li belediyeler URAYSİM’i ...
Espark ‘Safe Certification’ belgesi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Espark ‘Safe Certification’ belgesi almaya hak ...
Rüzgar devirdi kaldıran olmadı Çocuk parkını çevreleyen bariyerler düzenlenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Rüzgar devirdi kaldıran olmadı Çocuk parkını ...
Emekli idareci kendini organik üretime verdi Önce 100 tavukla başladı, şimdi bin tavuktan günde 750 yumurta alıyor Çocukları ve torunları ile mutlu bir yaşam sürdüren Turgut Günay, “Yaptığınız işten mutlu olursanız sizin için en büyük kazanç budur” "Doğal ve organik ürünler yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Emekli idareci kendini organik üretime verdi Önce 100 ...
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götürüyor Sahnelerde masal anlatıcılığı yapan Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisi Berfin Yılmaz “Türkiye’de son zamanlarda birçok masal anlatıcısı yetişiyor” "Ben masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum" “Masallar hem tarihin, hem de kültürün taşıyıcılığını iyi bir şekilde yapıyor”
YEREL HABERLER Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara ...
Eskişehir´de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de Roma döneminden 21 tarihi eser ele ...
Eskişehir’de 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' voleybol turnuvası
YEREL HABERLER Eskişehir’de 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' ...
(ÖZEL) Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun Birçok üretici ineğini kesmişti, gelen zam ile üretim devam edecek Süt üreticisi Mehmet Ali Törü: “Belirlenen taban fiyat üretime devam edebilmemiz için iyi oldu” “Bu fiyat tüketiciyi etkileyecek, fakat bizim ayakta durabilmemiz için gerekliydi” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Yem ticareti yapanlar süte gelen zamma gözünü dikmesin”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından ...
Satmak için tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Satmak için tarihi eserlere müşteri ararken ...
İngilizce her yerde Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. Ersin Ateş: “Yazma ve konuşma olmadan İngilizce biliyorum denilemez”
YEREL HABERLER İngilizce her yerde Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.