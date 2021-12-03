Havalar soğudu vatandaş aktarlara koştu 30 yıllık aktar Sebahattin Küçük: “Doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar”

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara koşmaya başladı.

Alternatif tıp olarak halk arasında sıkça kullanılan doğal ürünlere son yıllarda talep git gide artıyor. Özellikle kış aylarının başlarında metabolizma güçlendirmek isteyen insanlar, soluğu aktarlarda alıyor. Ihlamur, kış çayı gibi kış içeceklerini doğal haliyle alıp evinde tüketen vatandaşlar, karışım macunlara da yoğun ilgi gösteriyor. Balın içine doğal ürünlerin toz hallerinin karıştırılmasıyla elde edilen macunlar, kana daha hızlı karışmasıyla etki süresini kısaltıyor.

“Doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar”

Eskişehir’de yaklaşık 30 yıldır aktarlık yapan Sebahattin Küçük, vatandaşın alternatif tıbba yöneldiğini söyledi. Özellikle kış aylarına girişte gerek hastalıkları için gerekse hastalıklardan korunmak için halktan yoğun ilgi gördüklerini belirten Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlarda metabolizmayı güçlendirme ihtiyacı oluştu. Ihlamur, kış çayı, kuşburnu, zencefil, zerdeçal gibi metabolizmayı güçlendirici ürünlere de böylelikle talep artmış oldu. Soğuk algınlığı ve öksürüğü olan kişiler de karışım macunlarını tercih ediyor. Balla karıştırılan toz ürünlerden elde edilen macunlar rahatsızlıklara çok daha hızlı etki gösterdiği için yoğun talep görüyor. Astım, bronşit ve nefes darlığı olan kişilerin şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor. Onlar da Datça macunu, zencefilli macun gibi doğal içerikli ürünlere yöneliyorlar. Özellikle son yıllarda insanlar küçük rahatsızlıkları için doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar.”

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