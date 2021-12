İşitme engeli ona engel olamadı Tasarımcı ve milli badmintoncu Nalan Kaygın: “Okuyarak ve çalışarak kendimi geliştirdim” “Herkes spor yapsın, ben engelliyim diye düşünmesin” “Ne olursa olsun her şeyi çok isteyerek başarabiliriz”

Grafik tasarımcı ve aynı zamanda milli badmintoncu Nalan Kaygın, işitme engeline olan önyargılara rağmen günlük hayatında iletişim konusunda sıkıntı çekmediğini belirterek, “Engel, hiçbir zaman engel değildir, herkes ne olursa olsun her şeyi çok isteyerek başarabilir” dedi.

Eskişehir’de yaşayan 28 yaşındaki doğuştan işitme engelli Nalan Kaygın, başarıları ve çalışma azmiyle herkese örnek oluyor. Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (İÇEM) eğitim gören ve burada dudak okumayı öğrenen Kaygın’ın badmintonda birçok Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Kaygın, yaklaşık 6 yıldır da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) basın yayın ve halkla ilişkiler departmanında tasarımcı olarak çalışıyor.



“İletişim konusunda maskeyi indirdikleri sürece hiçbir sorun yok”

İşaret dili eğitmeni Nuri İbiş aracılığıyla sözlerini aktaran Nalan Kaygın, TÜRASAŞ’ta sosyal medya, web sitesi tasarımları ve fotoğrafçılık yaptığını aktardı. İş yerinde iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatan 28 yaşındaki Kaygın, “Ben doğuştan işitme engelliyim, Anadolu Üniversitesi içindeki İÇEM’de eğitim aldım. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerinde konuşma eğitimi aldım. Ailem destek oldu, bana sahip çıktılar. Kendim çalıştım, okudum, öyle geliştirdim kendimi. Bu fabrikada 6 senedir çalışıyorum. Basın yayın ve halkla ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Bu fabrikanın web sitesinde, sosyal medyasında, tasarım ve fotoğraflarını ben yapıyorum. Müzeye katılacak ürünlerin tasarımlarını ben yapıyorum. İletişim konusunda maskeyi indirdikleri sürece hiçbir sorun yok, karşıdakini dinleyerek konuşuyorum” dedi.



“Herkes spor yapsın, ben engelliyim diye düşünmesin”

Badmintonda Türkiye şampiyonlukları olduğunu belirten milli sporcu Kaygın, hiç üşenmeden her gün antrenman yaptığını söyledi. Hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade eden Kaygın, herkesin yapmasını önerdiği sporun zihin açtığını ve çok fazla faydası olduğunu şu sözlerle aktardı:

“Sporun da faydası var. 12 yaşında badmintona başladım, 14 senedir oynuyorum. 2019’da da Türkiye Şampiyonu oldum. Hedefim Avrupa Şampiyonu olmak ve madalya almak. Badmintonu çok sevdiğim için hiç üşenmeden her gün antrenman yapıyorum. Engel hiçbir zaman engel değildir. Sporla ben stres atıyorum. Düzenli program yaptığım zaman sıkıntı olmuyor. Sabah okula, akşam antrenmana gidiyorum. Spor yaptığım zaman zihnim açılıyor. Herkes spor yapsın, ben engelliyim diye düşünmesin. Ne olursa olsun her şeyi çok isteyerek başarabilir. Spor okulu engellemiyor. Anne ve babalara sesleniyorum, herkes çocuklarını spora göndersin. Biz geçmiş insanları örnek aldık, şimdi gelecekteki çocuklara aktarmamız lazım bunları. Onların da bizim yolumuzdan gelerek spor yapmalarını istiyorum. Herkes çalışabilir, iş yapabilir. İletişim konusunda hiçbir sıkıntı yok, illaki bir çözümü vardır bunların.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.