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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESKTUD pandemiden sonra ilk defa toplandı

İHA

ESKTUD pandemiden sonra ilk defa toplandı

Eskişehir Sağlık Termal, Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD), pandemi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Başkanlığını Uzm. Dr. Türkan Tünerir’in yaptığı Eskişehir Sağlık Termal, Alternatif Turizm Derneği’nin pandemi dönemi sonrası ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 2020 ve 2021 yılının sağlık turizmi çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2022 yılındaki hedefler vardı. Toplantıya Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Kültür Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Dt. Çiğdem Özkır, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanları, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon öğretim üyeleri, Özel hastane temsilcileri, TÜRSAB Eskişehir Başkanı ve diğer dernek üyeleri toplantıya eşlik ettiler.
Vali yardımcısı Akın Ağca, dernek toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Ağca, toplantıya katılmanın kendisine vermiş olduğu mutluluğa değinirken, “ESKTUD sağlık turizm derneği olarak Eskişehir’deki sağlık turizmi çalışmalarına destek oluyorsunuz. Sağlık turizminin gelişmesi için çaba gösteriyorsunuz. Valimiz Erol Ayyıldız’ın emir ve direktifleri ile sizlerle burada olmamızın temel sebebi öncelikle gönüllü olarak sizin bu çabalarınızın yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılacak hususlar varsa hem valilik hem turizm müdürlüğü hem de sağlık il müdürlüğü birimleri ile bu konularda sizlerin taleplerinizi, isteklerinizi öğrenmek ve ona göre bu konuları valimize iletmek. Bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimiz, ülkemiz adına umarım hayırlara vesile olur. Sağlık turizmi dünyada da giderek büyüyen bir ekosistem, gelirleri giderek artan bir sektör. Eskişehir’de bu anlamda her şey var ama belki gerekli organizasyonlar yeterince yok. İnşallah Eskişehir bu alanda ülkemizde de öncü bir rol sağlar tabi bizlerde buna vesile oluruz diye düşünüyoruz tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz”
İl Kültür Turizm Müdürü Şennur Azade ise, pandeminin sonra kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizdi. Şennur Azade, konuşmasında, “Bilindiği gibi pandemiden önce epey yol almaya çalıştık Sağlık Turizmi zirvesi yapmaya çalıştık. Tam çalışmalarımız bitti zirve yapacağız derken inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz pandemi çıkınca maalesef getirebileceği tehlikeleri düşünerek zirve yapılamadı ama. Bu pandemi nedeniyle turizmde de bilindiği gibi mesafeli olmamız gerektiğinden turistlerimiz, misafirlerimiz biraz azaldılar ama bu yıl tekrar bir çalışma başladı ve geçen yıla göre daha iyi turist sayılarımız” ifadelerine yer verdi.
Daha sonra Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizm Birim Sorumlusu Dt. Çiğdem Özkır, Eskişehir ilinde sağlık turisti ve turistin sağlığı kapsamında tedavi olan hastalarla ilgili bilgileri dernek üyeleriyle paylaştı. Bu kapsamda Eskişehir’de değişik hastanelerde tedavi olan hastaların hangi ülkelerden geldiği ve hangi branşlarda tedavi oldukları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum”
ESKTUD Dernek Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir, valiliğin desteklerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirip teşekkür etti. Tünerir şunları söyledi,
“Başta Valimiz Erol Ayyıldız‘a sağlık turizmine olan ilgisi ve destekleri için hepimiz adına teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Valiliğimize katılımları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz, valiliğimizi yanımızda hissetmek bize moral ve güç veriyor. İl Kültür Müdürümüz Şennur Azade ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Dt. Çiğdem Özkır her zaman bizlere destek oluyorlar. Siz değerli dernek üyelerimiz, katılımcılarımız ve paydaşlarımız olarak 2019 yılında derneğimizi kurmuştuk böyle bir başlangıç yapmak istedik, Eskişehir’de sağlık turizmini geliştirmek ve ilerletmek Eskişehir’in tanınmasına vesile olmak, bir sağlık destinasyonu olarak da bilinmesini sağlamak üzere yola çıktık”
Dernek Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir, sağlık turizmi hastalarının Türkiye’ye sadece saç ekimi ya da plastik cerrahi ameliyatları için tercih etmediklerini yüksek riskli tedaviler için de tercih ettiklerini belirtti.
Daha sonra tüm dernek üyeleri 2022 yılında Eskişehir Sağlık Termal Alternatif Turizm hedefleriyle ilgili görüşlerini aktardılar. Çalışma grupları oluşturuldu, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yaparak Eskişehir’in sağlık turizmi alanında tercih edilir bir destinasyon olması için işbirliği ve yol haritası belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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