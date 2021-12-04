Rektör Şenocak’tan 5 Aralık mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 87. Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şenocak, yayımladığı mesajda Türk kadınına verilen hakkın öneminden bahsetti. Türk kadının seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeden daha önce bu hakka sahip olduğunu hatırlatan Rektör Şenocak, “Türk tarihi boyunca devlet idaresi, toplumsal hayat ve aile içinde etkin bir konuma sahip olan Türk kadını, seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle Cumhuriyet döneminde de toplumumuzda hak ettiği yeri alma yolunda dev bir adım atmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1934’te, Batı ülkelerinin çoğundan önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiş ve Türk milletinin kadına verdiği değeri tüm dünyaya göstermiştir. Milli mücadele döneminde cephelerde vatan savunmasının en ön saflarında mücadele eden kadınlarımız, 1934 yılından bugüne siyasetin yanı sıra ekonomi, sağlık, eğitim ve pek çok alanda da başarıyla görev almış ve toplumsal konumunu sürekli yükseltmiştir. Ülkemizin ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ancak kadınlarımızın her alanda daha da güçlendirilmesi ve hayata katılımı ile mümkün olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur” sözü herhalde bu gerçeği en özlü şekilde ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı, varlıklarıyla onurlandığımız, toplumumuz ve ailelerimizin temeli; sevgi, şefkat ve fedakârlığın simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.

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