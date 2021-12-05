Şiirin Yüzleri sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İbrahim Demirel’in Objektifinden Şiirin Yüzleri Ankara” fotoğraf sergisi, Eskişehirliler ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi, ev sahipliği yaptığı sanat etkinlikleri ile kent sakinlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Çankaya Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen “İbrahim Demirel’in Objektifinden Şiirin Yüzleri: Ankara” fotoğraf sergisi Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi açılışına, Sanatçı İbrahim Demirel, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sergide fotoğrafı bulunan şairler ve sanatseverler katıldı. İbrahim Demirel eserlerinin Eskişehir’de sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından sanatseverler İbrahim Demirel tarafından çekimleri gerçekleştirilen, hayatta olan ya da kaybettiğimiz 115 şairin portreleri ve her şairin portresine eşlik eden bir şiirinin yer aldığı sergiyi gezdi.

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