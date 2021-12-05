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ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret değerlendirmesi ESO Bakanı Celalettin Kesikbaş: "Asgari ücret desteği artırılması gerekli"

İHA

ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret değerlendirmesi ESO Bakanı Celalettin Kesikbaş: "Asgari ücret desteği artırılması gerekli"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kur artışları ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sanayi ve ihracatın da büyümesi için bir dizi tedbirin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini belirterek, kur artışları ve asgari ücretteki artış ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kesikbaş, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için projelerin finansmanında revizyona gidilmesi gerektiğini belirterek, ölçek ekonomisine geçişi hızlandıracak yapısal reformların devreye alınması gerektiğini vurguladı.

“Eximbank ve özellikle Merkez Bankası Reeskont kredilerinde ciddi sıkıntılar var”
İhracat, istikrar, istihdam noktasında sanayicilerin ve üreticilerin ciddi talepleri ve ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kesikbaş, “Döviz kurlarının yükselmesinden dolayı işletme sermayesi ihtiyacı ve banka teminat miktarları artacaktır; çoğu firmamız bunu bankalara sağlayamayacak. Bu da işletme sermayesinin finansmanında sıkıntılar yaşanmasına neden olacak. Sorunlar, tedbirler ve çözümler belli. Eximbank ve özellikle Merkez Bankası Reeskont kredilerinde ciddi sıkıntılar var. Bu noktada önemli artırımlar gerekiyor ki ihracatın finansmanında sıkıntı olmasın. Çünkü satın alma maliyetleri arttı ve satın alma fiyatları neredeyse 2 ila 3 katına ulaştı. Yurtdışından gelen siparişlerin yoğunluğu ile 2022’de yatırım ihtiyacına çok fazla ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Unutulmamalıdır ki ülkemizde ve yurt dışından yapılacak olan yatırım, yabancı para ile gerçekleşiyor. Düşük faiz ile ihracat garantili, uzun vadeli yatırım kredilerine ihtiyaç gündeme gelecektir. Burada da bu finansmanı sağlayacak unsurları oyuna dahil olarak uzun vadeli yatırım kredilerini devreye alınması gerekmekte. İhracata yönelik ithalatta finansmana erişim ile ilgili sıkıntıların kalkması ise bir diğer önemli konu. İhracata yönelik alınan malzemelerin Türkiye girişindeki kur ile çıkışı arasındaki kur farkının sigortalanması üretici için çok önemli. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için tasarlanan ve uygulamaya konulan URGE projelerinin finansmanında mutlaka revizyona gidilmesi gerekmekte. Örneğin 68 firma tarafından gerçekleştirilebilecek projelerin, finansmanının TOBB’a bağlı odalar tarafından yapılması bürokrasiyi azaltarak, pratik ve işlevsellik kazanmanın önü açılacaktır” dedi.

“Asgari ücret desteği artırılması gereklidir”
İhracatçılar için KGF’nin devreye sokulması, ihracat garantili KGF’nin işlerlik kazandırılması üzerine çalışmalar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kesikbaş, "Ölçek ekonomisine geçişi hızlandıracak yapısal reformların mutlaka devreye alınması gerekiyor. Teşvik, finansman ve insan kaynağının güçlendirilmesi de bu reformlar içerisinde önemli maddelerden biri olması sürdürülebilirlik açısından oldukça elzem. Ayrıca aynı işi yapan şirketlerin birleştirilmesini teşvik eden pratik finansman modellerinin sağlanması bir alternatif oluşturacaktır. Gündemin köşe taşı haline gelen verimlilik, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm ile ilgili şirketlerin fonlanması ve teşviklerin sağlanması ihracat açısından şu an çok büyük önem arz ediyor. Rekabetçiliğin sağlanması ve ihracatın aksamadan devam edilebilmesi için enerji maliyetleri, hammadde tedariki dahil birçok girdinin kurdan etkilenmemesi, yeni finansman ve satın alma yöntemleri ile sağlanması üreticilerimizin, ihracatçımızın beklentilerini içerisinde. Bu fiyat istikrarı ve rekabetçi olabilmek açısından da çok gerekli. Tüm bunlarla birlikte emeğiyle ve alın teriyle çalışanlar desteklenerek asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artması buna bağlı olarak asgari ücrette vergi kaldırılması, gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmeli ve asgari ücret desteği artırılması gereklidir" diye konuştu.

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