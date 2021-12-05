Eğitim Fakültesi’nden çevrim içi "Görünmez Engellilik" etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından “Görünmez Engellilik” temalı çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Görünmez Engellilik” temasına vurgu yaptı. Engelli bireylere yönelik farkındalık kazandırmak için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu dile getiren Rektör Erdal, “Anadolu Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla gerek eğitim ve araştırma gerekse topluma hizmet bağlamında engelli bireylere katkı sunuyor olmamız bizim en güçlü yönlerimizden birisi. Bu kapsamda bugün gerçekleştireceğimiz seminer de bu alanda yapacağımız çalışmaları daha ileriye taşımamıza önemli katkılar sunacak” dedi.

Rektör Erdal’ın ardından Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran konuşmasını gerçekleştirdi. Vuran, 3 Aralık tarihinin anlamı ve günün önemi üzerine bilgiler paylaştı. Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ersoy ise günün önemi üzerinde durarak etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti.



Konunun uzmanları tarafından bilgiler paylaşıldı

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevriye Ergül, öğrenme güçlüğü ve erken belirtileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ergül konuşmasının devamında, öğrenme güçlüğünü erken dönemde fark etmek için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıkladı. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ersin Ufuk Timuçin, “Görünmez Engellilik Bağlamında Otizm ve Erken Belirtileri” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Otizmin tıbbi tanılama dışında eğitsel tanılanmasının önemine dikkat çeken Dr. Timuçin, erken dönemde otizm tanılamanın önünde duran engelleri açıklayarak, erken eğitimin önemini vurguladı.

Bir diğer konuşmacı işitme kaybı sebebiyle koklear implant kullanıcısı olan Endüstri Mühendisi Ceren Tunç, “İşitme Kaybı ile Yaşamak: Günlük Hayatta Karşılaştığım Güçlükler” temalı konuşması ile katılımcılarla buluştu. Tunç, özellikle orta öğretim sürecinde karşılaştığı güçlüklere dikkat çekerek ailesi, arkadaşları ve eğitim aldığı kurumlar tarafından kendisine sağlanan destekleri açıkladı.

Programda Uzm. Odyolog Arzu Kırbaç tarafından ise “İşitme Kaybı ve Yeni Doğan İşitme Tarama Programı” hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Uzm. Odyolog Kırbaç sunumunda işitme kaybının erken tanısını mümkün kılan yeni doğan işitme tarama programlarının özellikleri ve çalışma şeması hakkında bilgi verdi. Son olarak Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, “Engellilik ve Ruh Sağlığı” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Doğan sunumunda pandemi döneminde özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı güçlüklere değindi.

Toplantı Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Turan’ın kapanış konuşması ile sona erdi.

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