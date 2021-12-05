Eskişehir’de aralık ayında bahar havası yaşanıyor

Aralık ayında güneşli ve ılık havayı gören Eskişehirliler, hafta sonunu kentin meşhur Kanlıkavak Parkı’nda değerlendirdi.

Eskişehir’in en meşhur mesire alanlarından olan ve kent merkezinde yer alan Kanlıkavak Parkı, hafta sonu tatilini temiz havada geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre gün içerisinde hava sıcaklığının 12 dereceyi bulması beklenen Eskişehir’de aralıklarla açan güneş etkisini gösterdi. Ilık havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar soluğu Kanlıkavak Parkı’nda aldı. Bazı vatandaşlar parkın ortasından geçen Porsuk Çayı kenarında balık tutarken, bazıları bisiklete bindi, bazıları da ağaçların altında yürüyüş yaptı. Sokak hayvanları da güzel havanın tadını çıkardı.

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