Emlak Katılım'dan EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emlak Katılım'dan EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret

İHA

Emlak Katılım'dan EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret

Emlak Katılım Kurumsal ve Ticari Bankacılık Müdürü Ender Yılmaz ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarete Emlak Katılım Kurumsal ve Ticari Bankacılık Müdürü Ender Yılmaz ile Emlak Katılım Eskişehir Şube Müdürü Murat Değirmencioğlu ve Ticari Portföy Yönetmeni Caner Bayır katıldı. 2019’un Mart ayında hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım olarak şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Ender Yılmaz, hayata geçirdikleri eşube ile müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini sunduklarını belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin gücüne inandıklarını aktararak, “Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi. Yılmaz, banka olarak ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunduklarını ifade ederek, sanayicilere sağladıkları avantajlar hakkında ise Başkan Küpeli’ye bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yılmaz ve beraberindeki heyete Eskişehir OSB’de devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Küpeli, “Sanayicilerimiz şehrimiz ve ülkemizin gelişimi için gayret gösterirken burada siz finans kesimine ve bankalara da büyük iş düşüyor. Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme dönemi içinde, çok sayıda yeni sanayi ve tesis yatırımı var. Bunlar şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Sanayicilerimiz şehrimiz ve ülkemizin gelişimi için gayret gösterirken burada siz finans kesimine ve bankalara da büyük iş düşüyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sanayicilerimizin finansmana ulaşmada zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları giderilerek, bankaların sanayicilerimizin taleplerine hızlıca cevap vermesi ve uygun şartlarda sağlayacağı destekler, bu büyüme temposuna daha fazla ivme katacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj ...
Eskişehir’de aralık ayında bahar havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de aralık ayında bahar havası yaşanıyor
Eğitim Fakültesi’nden çevrim içi "Görünmez Engellilik" etkinliği
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi’nden çevrim içi "Görünmez ...
ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret değerlendirmesi ESO Bakanı Celalettin Kesikbaş: "Asgari ücret desteği artırılması gerekli"
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret ...
Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajları
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajları
Şiirin Yüzleri sergisi açıldı
YEREL HABERLER Şiirin Yüzleri sergisi açıldı
Firajil x sendromu hastası çocukları için evlerini eğitim parkuruna çevirdiler
YEREL HABERLER Firajil x sendromu hastası çocukları için evlerini ...
Lodos balık tezgahlarını da etkiledi
YEREL HABERLER Lodos balık tezgahlarını da etkiledi
Özel Ümit’in geleneksel resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Özel Ümit’in geleneksel resim yarışmasında dereceye ...
İnönü’de yeni şampiyonlar yetişiyor
YEREL HABERLER İnönü’de yeni şampiyonlar yetişiyor
Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir’e geldiler Erasmuslu öğrenciler Türkiye’de çok mutlu Ukraynalı Kyrylo Perederii: “Ukrayna’dan mimarı açıdan binaları, insanları ve hatta bitkileri çok farklı”
YEREL HABERLER Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir’e ...
(ÖZEL) Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı
Rektör Şenocak’tan 5 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan 5 Aralık mesajı
Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir ...
Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması "Kutlu bir dönemin başlangıcı" Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot; “Türk Devletleri Teşkilatı hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadı” “Türk Yatırım Fonunun kurulacak olması en önemli gelişmedir” “2022-2026 Stratejik Yol Haritası” ve “2040 Vizyon Belgesinin” kabul edilmesi, birliğe sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesidir”
YEREL HABERLER Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması "Kutlu bir ...
Fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Başkan Ataç’tan başarılı öğrencilere tebrik
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan başarılı öğrencilere tebrik
Toplumsal eşitlik merkezi farkındalık oluşturuyor
YEREL HABERLER Toplumsal eşitlik merkezi farkındalık oluşturuyor
Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uluslararası Bilim Yarışmasında ‘Fizik Projeleriyle’ ödül aldılar
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uluslararası Bilim ...
Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada ‘en iyi sahne’ ödülü
YEREL HABERLER Ünlü saç tasarımcısına uluslararası yarışmada ‘en iyi ...
(ÖZEL) Arıcıların başı hırsızlarla dertte Sadece arılarını değil, emeklerini de çaldılar Eskişehirli arıcı Sevda Zehra Tunçbilek: “Yaklaşık bin 500 TL zararım var” “Bu ayrı zahmet gerektiren bir üretim işi ve böyle olaylarda üzüntü yaşıyoruz” “Arıcılarımıza arılıklarına gidip göz atmalarını, bakmalarını önemle rica ediyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Arıcıların başı hırsızlarla dertte Sadece ...
21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı
ESKTUD pandemiden sonra ilk defa toplandı
YEREL HABERLER ESKTUD pandemiden sonra ilk defa toplandı
Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER Dünya Engelliler Günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.