TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Belediyespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses xx, Ahmet Şimşek xx, Egemen Savran xx

Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Muhammet Akbulut xx (Eray Ertorun dk. 85 ?), Hasan Uyğur xx, Sezgin Coşkun x, Onur Arı xxx, Tolga Yakut xx (Hasan Alp Altınoluk dk. 81 ?), Berkay Tanır xx (Ömer Söyler dk. 64 x), Onurhan Uyanık x (Onur Bayramoğlu dk. 81 ?), Utku Kızılkaya xx, Buğra Çağlıyan xx (Arda Okumuş dk. 85 ?), Bartu Göçmen x

Kırşehir Belediyespor: Ömer Kavurkacı x, Oğuz Özden xx, Erbay Eker xx, Tuğay Adamcıl x, Volkan Kılıç x (Hakan Erçelik dk. 41 xx), Can Vural x (Emre Pehlivan dk. 64 x), Fatih Çiplak xx, Nuh Aşkın x (Osman Bodur dk. 71 x), Zihni Temelci xx, Savaş Yorulmaz x (Hasan Kaşıkara dk. 41 xx), Ozan Karabacak xx

Goller: Onur Arı (dk. 9) (Eskişehirspor), Hasan Kaşıkara (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Berkay Tanır, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor), Savaş Yorulmaz, Can Vural, Erbay Eker, Zihni Temelci (Kırşehir Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.