1923 yılında temelleri atılan derneğin misyonunu devam ettiriyorlar Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen; "'Rumeli Muhacirin Cemiyet-i Hayriyesi’ni yaşatma ve misyonunu devam ettirme onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız"

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER), ortaya çıkan belge ile 1923 ‘te temelleri atılan bir derneğin misyonunu devam ettiriyor.

ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ortaya çıkan tarihi belge ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rumeli’den göç edip Eskişehir’e yerleşen atalarımızın, 1923 yılında temellerini attıkları ‘Rumeli Muhacirin Cemiyeti Hayriyesi’ni yaşatma ve misyonunu devam ettirme onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bu tarihi bilgiyi ve belgeyi bize ulaştıran Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut’a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi belgede derneğin adı ‘Rumeli Muhacirin Cemiyeti Hayriyesi’dir. Dernek merkezi ise, Eskişehir olarak belirtilmiştir’’ dedi.

Neziha Bilen, ‘’O dönemde yayımlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi, derneğin amacını şöyle haberleştirmiştir:

‘‘Rumeli Muhacirin Cemiyeti Hayriyesi, Eskişehir merkezi olarak teşekkül etmiştir. Cemiyet maksat ve gaye olarak fakir ve yetimlerin ta’lim ve terbiyelerine rehber olarak refah ve saadetlerini teemmül (düşünme) ve bilhassa teseüllerine (dilenmelerine) meydan vermeyecek surette, sanayi şubeleri küşat (açmak) ve sa’y (çalışma) ve ameli (iş yapmaya) sevk ederek hem cins arasında yalnız müstehlik (tüketici) değil, müstahsil(üretici) olmalarını temin maksadı (olmalarını sağlamak) ulvisini rehberi hareket edinmiştir.’’

Bilen, ‘‘Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, Rumeli’den göç edip Eskişehir’e yerleşen atalarımızın 1923 yılında temellerini attıkları ‘Rumeli Muhacirin Cemiyeti Hayriyesi’ni yaşatmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” diye belirtti.

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