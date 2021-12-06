Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai´de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai´de

DHA

Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai´de


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tedavisi için resmi izinle 6 ayda 2 milyon 200 bin dolar bağış toplanan SMA hastası Toprak Yavaş (4), ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti.
Özel hastanede hemşire olan Zehra ve emlak komisyoncusu Reyhan Yavaş çiftinin çocukları Toprak'a, 19 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi koyuldu. İlaç tedavisine rağmen Toprak'ın sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmadı. Yavaş ailesi, Toprak'ı yurt dışında tedavi ettirebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Haziran ayında başlatılan kampanyada, tedavi için gerekli olan 2 milyon 200 bin dolar toplandı. Toprak ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından dün gece tedavi için Dubai´ye gitti. Yavaş çifti, sosyal medyadan canlı yayın yaparak destekçilerine teşekkür etti. Toprak'ın Dubai´deki tedavisinin en az 3 ay süreceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-12-06 11:57:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1923 yılında temelleri atılan derneğin misyonunu devam ettiriyorlar Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen; "'Rumeli Muhacirin Cemiyet-i Hayriyesi’ni yaşatma ve misyonunu devam ettirme onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız"
YEREL HABERLER 1923 yılında temelleri atılan derneğin misyonunu ...
İHA'nın haberi hayatını değiştirdi Evini geçindirmek için üç işte birden çalışma Eskişehirli Zeliha Akbulut artık daha mutlu Tepebaşı Belediyesi kooperatifi topladığı plastik ve hurdaları daha yüksek bir fiyattan satın almaya, pazar tezgâhında ürünlerini daha çabuk satmaya başladı Zeliha Akbulut: "Etrafımdakilerin beni takdir edip, saygı duyduğunu görmek bana güç veriyor"
YEREL HABERLER İHA'nın haberi hayatını değiştirdi Evini geçindirmek ...
Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor Dünya şampiyonu Ukrayna'ya Türk bayrağını dalgalandırmak için gidiyor Yusuf Açık Ukrayna’da kemer maçına çıkacak
YEREL HABERLER Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün ...
Eskişehir ve Bilecik vaka sayıları en çok artan 10 il arasında
YEREL HABERLER Eskişehir ve Bilecik vaka sayıları en çok artan 10 il ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: ...
Emlak Katılım'dan EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret
YEREL HABERLER Emlak Katılım'dan EOSB Başkanı Küpeli'ye ziyaret
OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj ...
Eskişehir’de aralık ayında bahar havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de aralık ayında bahar havası yaşanıyor
Eğitim Fakültesi’nden çevrim içi "Görünmez Engellilik" etkinliği
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi’nden çevrim içi "Görünmez ...
ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret değerlendirmesi ESO Bakanı Celalettin Kesikbaş: "Asgari ücret desteği artırılması gerekli"
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'tan kur artışı ve asgari ücret ...
Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajları
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajları
Şiirin Yüzleri sergisi açıldı
YEREL HABERLER Şiirin Yüzleri sergisi açıldı
Firajil x sendromu hastası çocukları için evlerini eğitim parkuruna çevirdiler
YEREL HABERLER Firajil x sendromu hastası çocukları için evlerini ...
Lodos balık tezgahlarını da etkiledi
YEREL HABERLER Lodos balık tezgahlarını da etkiledi
Özel Ümit’in geleneksel resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Özel Ümit’in geleneksel resim yarışmasında dereceye ...
İnönü’de yeni şampiyonlar yetişiyor
YEREL HABERLER İnönü’de yeni şampiyonlar yetişiyor
Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir’e geldiler Erasmuslu öğrenciler Türkiye’de çok mutlu Ukraynalı Kyrylo Perederii: “Ukrayna’dan mimarı açıdan binaları, insanları ve hatta bitkileri çok farklı”
YEREL HABERLER Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Eskişehir’e ...
(ÖZEL) Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı
Rektör Şenocak’tan 5 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan 5 Aralık mesajı
Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir ...
Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması "Kutlu bir dönemin başlangıcı" Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot; “Türk Devletleri Teşkilatı hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadı” “Türk Yatırım Fonunun kurulacak olması en önemli gelişmedir” “2022-2026 Stratejik Yol Haritası” ve “2040 Vizyon Belgesinin” kabul edilmesi, birliğe sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesidir”
YEREL HABERLER Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması "Kutlu bir ...
Fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Başkan Ataç’tan başarılı öğrencilere tebrik
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan başarılı öğrencilere tebrik
Toplumsal eşitlik merkezi farkındalık oluşturuyor
YEREL HABERLER Toplumsal eşitlik merkezi farkındalık oluşturuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.