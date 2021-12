Atatürk Kültür Merkezi'nde “Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu” konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şefliğini Murat Göktaş'ın üstlendiği konserde kanunda Doç. Esra Berkman, piyanoda Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, neyde Tolga Saraçoğlu, tanburda Öğr. Gör. Meriç Düzbaş, kemanda Enis Ertan, ud ve viyolonselde Can Delikçi, vibrafonda Ecem Kaynak, viyolada Öğr. Gör. Volkan İnci yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türk senfonik müzik bestecisi ve müzikolog Tolga Zafer Özdemir'den "Ex Orient Lux", Uğraş Durmuş'tan "At The Golden Horn No.8", Engin Gümüş'ten "İçteki Semai" (İlk Seslendiriliş), Sabina Khujaeva'dan " Weppie" ve Semih Korucu'dan "Melioristik Etüdler Geleneksel Dörtlü ve Piyano" eserleri seslendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.